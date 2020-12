Etiópia

Dois grupos internacionais de ajuda revelaram hoje que, pelo menos, quatro membros do pessoal foram mortos no conflito na região de Tigray, no norte da Etiópia.

O Conselho Dinamarquês de Refugiados revelou que três membros do seu pessoal, que trabalhavam como guardas num local do projeto, foram mortos no mês passado.

"Devido à falta de comunicações e à insegurança na região, não foi infelizmente ainda possível contactar as famílias", disse fonte da organização não-governamental, citada pela agência Associated Press.