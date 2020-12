UE/Cimeira

O primeiro-ministro português, António Costa, apelou, durante a cimeira europeia, a que todos os Estados-membros da União Europeia iniciem as campanhas de vacinação simultaneamente, para assegurar uma imunidade de grupo "à escala da UE".

"Sugeri efetivamente que pudéssemos tentar coordenar o esforço para que arrancássemos todos no mesmo dia com o processo de vacinação. Para termos imunidade de grupo à escala da UE, não basta que um país alcance essa imunidade de grupo, é um esforço que tem de ser realizado simultaneamente em todos os Estados, e a melhor forma de todos o fazermos de uma forma coordenada é podermos arrancar todos ao mesmo tempo", frisou António Costa aos jornalistas após a cimeira do Conselho Europeu.

O chefe do executivo português apontou que o processo pode ter início, no conjunto da UE, na primeira semana de janeiro, frisando que se trata de uma meta com que "todos se deviam comprometer" porque a Agência Europeia do Medicamento prevê licenciar a primeira vacina a 29 de dezembro.