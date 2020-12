Mau tempo

Sete barras marítimas estão fechadas a toda a navegação e duas condicionadas, devido à forte agitação marítima prevista partir do início da tarde e até segunda-feira, com ondulação que poderá atingir 12 metros, segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

De acordo com o 'site' da AMN, encontram-se encerradas à navegação as barras do porto de Caminha, de Vila Praia de Ancora, de Esposende, de Póvoa de Varzim, de Vila do Conde, Ericeira e Cascais.

A barra do porto de Aveiro está condicionada a embarcações de comprimento inferior a 15 metros, enquanto a da Figueira da Foz a embarcações de comprimento inferior a 11 metros, medida em vigor desde quinta-feira.