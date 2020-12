UE/Cimeira

O primeiro-ministro saudou hoje o acordo alcançado em Bruxelas sobre o plano de recuperação económica e social da UE para superar a covid-19, considerando que, com 'bazuca' e vacina, agora "a luz existe mesmo ao fundo do túnel".

No final da última cimeira do ano de chefes de Estado e de Governo da União Europeia, que começou quinta-feira, prolongou-se por toda a madrugada e terminou hoje ao final da manhã, António Costa disse que "valeu a pena" o esforço negocial, destacando que foi "rompido o impasse" que ameaçava a Europa não ter "a tempo e horas o orçamento para os sete anos e programa de recuperação e resiliência", fundamentais para superar a crise da pandemia.

O primeiro-ministro garantiu que, "mais que alívio", sente "entusiasmo" com o compromisso alcançado, pois agora a Europa está dotada dos dois instrumentos essenciais para superar a crise: "a ciência conseguiu desenvolver uma vacina", que começará a ser disponibilizada já no início do ano, e a UE tem a 'bazuca' de 1,8 biliões de euros - composta pelo orçamento plurianual para 2021-2027 e o Fundo de Recuperação - para enfrentar a crise económica e social.