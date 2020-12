Moçambique/Ataques

Portugal vai apoiar Moçambique na organização logística e capacitação de militares para fazer face aos grupos rebeldes que têm protagonizado ataques armados na província de Cabo Delgado, disse hoje à Lusa, em Maputo, o ministro da Defesa português.

"A partir do início de janeiro virá uma equipa de militares portugueses para trabalhar com o Estado-Maior General das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique no desenho do projeto, que queremos que comece muito rapidamente", disse João Gomes Cravinho, no último dia da visita de trabalho que realiza a Moçambique desde quarta-feira.

Segundo o governante português, a formação, a ser feita em Moçambique, vai abranger as forças de intervenção rápida, forças especiais, fuzileiros e militares da área do controlo aéreo tático, tendo sido definidas como as "áreas de interesse específico" a ciberdefesa, a cartografia, a hidrografia e a cooperação industrial de defesa.