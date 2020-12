Bielorrússia

A oposição da Bielorrússia vai ter "embaixadas do povo" no exterior a partir de hoje, anunciou a líder da oposição bielorrussa, no exílio, Svetlana Tikhanovskaya, através do serviço de mensagens Telegram.

As "embaixadas do povo", uma iniciativa das diásporas bielorrussas, têm como objetivo "proteger os direitos dos bielorrussos que vivem em diferentes países do mundo, apoiá-los", disse.

Servirão ainda de plataforma para a luta democrática do Conselho de Coordenação para uma transferência pacífica do poder.