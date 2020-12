Covid-19

A agência de 'rating' Fitch considerou, num relatório hoje divulgado, que as moratórias bancárias adotadas na sequência da pandemia "mascaram a qualidade de base dos ativos" da banca no sul da Europa.

"Ao passo que as moratórias de crédito são uma solução para o potencial 'stress' de curto prazo da liquidez dos devedores, elas mascaram riscos de médio-prazo para a qualidade dos ativos dos bancos", pode ler-se num relatório da Fitch sobre o sul da Europa, que foi hoje divulgado.

De acordo com o documento, a utilização de moratórias é maior onde há "pouco ou nenhum recurso a empréstimos com garantias do Estado, como no Chipre, Grécia e Portugal".