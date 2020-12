Brexit

A Noruega ameaçou hoje fechar as suas águas aos navios pesqueiros da União Europeia (UE) e aos do Reino Unido se não se chegar a um acordo até 01 de janeiro entre todos sobre as possibilidades de pesca.

As pescas - nomeadamente de bacalhau, espécie que é capturada em águas norueguesas por navios de bandeira portuguesa - são desde 1980 negociadas com um acordo recíproco entre a Noruega e a UE, que passa a trilateral com o 'Brexit'.

Refira-se que as águas da Noruega são uma zona de pesca importante para os navios da UE, principalmente de bacalhau (incluindo pesqueiros portugueses) e arenque.