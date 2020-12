Actualidade

Moscovo condenou hoje a decisão do Presidente norte-americano, Donald Trump, de reconhecer a soberania de Marrocos sobre o Saara ocidental, considerando que "sai completamente do quadro do direito internacional".

"Aquilo que os americanos fizeram constituiu uma decisão unilateral que sai completamente do quadro do direito internacional", declarou o vice-ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Mikhail Bogdanov, citado pelas agências noticiosas Ria Novosti e TASS.

O mesmo responsável acrescentou que esta decisão não respeita "as decisões da resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, com as quais os próprios americanos estavam de acordo".