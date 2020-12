Etiópia

Os EUA consideram que as informações sobre a presença de tropas da Eritreia no Tigray, norte da Etiópia, são "credíveis" e um "desenvolvimento sério" no conflito que opõe as forças de Adis Abeba à Frente de Libertação de Tigray.

"Temos conhecimento de relatórios credíveis sobre o envolvimento militar da Eritreia no Tigray e consideramos isto como um desenvolvimento sério", disse o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano à France-Presse (AFP).

Os Estados Unidos da América instam "essas tropas a retirarem-se imediatamente", acrescentou o responsável, notando também que há relatos de "violações dos direitos humanos" na região e apelando a "todas as partes" a respeitarem a lei internacional e os direitos humanos.