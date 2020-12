Covid-19

(NOVO TÍTULO) Angra do Heroísmo, Açores, 11 dez 2020 (Lusa) - O presidente da Comissão de Acompanhamento da Luta contra a Pandemia nos Açores considerou hoje que não deverá ser necessário adotar medidas mais restritivas no Natal no arquipélago, mas deixou conselhos para o período que antecede a quadra.

"Penso que neste momento não serão justificáveis medidas demasiado restritivas. Agora, a semana ainda não acabou. Vamos verificar se de facto o risco tem uma tendência decrescente nestas últimas duas quinzenas e se, de facto, assim se comprovar poderemos então não assumir nenhuma medida mais restritiva para o Natal, dando apenas conselhos", avançou Gustavo Tato Borges, numa conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo.