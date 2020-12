Actualidade

O treinador do Tondela, Pako Ayestarán, alertou hoje para a importância de evitar "o peso" de sofrer golos nos minutos iniciais do jogo com o FC Porto, da quarta eliminatória da Taça de Portugal em futebol.

"Os primeiros minutos vão ser muito importantes. Não podemos permitir golos nos primeiros três, cinco, 10 minutos, porque é um peso muito forte para dar a volta no Dragão e, a partir daí, o que espero do jogo é que cada um de nós, envolvidos no jogo, cumpra as suas funções", disse Ayestarán.

Neste sentido, admitiu que o Tondela tem de estar preparado para uns "primeiros minutos muito intensos do FC Porto", tal como aconteceu há uma semana, quando as duas equipas se encontraram, também no Estádio do Dragão, a contar para a nona jornada da I Liga, em que os 'dragões' saíram vencedores por 4-3.