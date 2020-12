Covid-19

A utilização da saliva como meio de diagnóstico da Covid-19 em todas as faixas etárias está a ser estudada pelo Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) e tem revelado resultados "muito promissores", anunciou hoje o Instituto.

A investigação conjunta do IGC com o Hospital Dona Estefânia e o Hospital Professor Doutor Fernando da Fonseca, EPE (Amadora Sintra), pretende desenvolver uma solução menos invasiva que os atuais testes com recurso a zaragatoas, sobretudo para crianças e adolescentes.

O IGC destaca, em comunicado, que outro benefício associado a este método é a possibilidade de aumentar a capacidade de testagem e reduzir os custos associados à realização da análise.