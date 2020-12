Actualidade

Cientistas da Universidade de Coimbra (UC) desenvolveram novos sensores para as câmaras dos telescópios de raios X e gama enviadas para o espaço, que vão ser utilizados numa missão da Agência Espacial Europeia (ESA), foi hoje anunciado.

Trata-se de uma experiência científica liderada por Rui Curado Silva, docente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC e investigador do Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas (LIP), refere um comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a nota, a experiência foi selecionada no âmbito do concurso Euro Material Ageing, promovido pela ESA, com o objetivo de "analisar os efeitos do ambiente espacial nos materiais das câmaras dos futuros telescópios de raios gama".