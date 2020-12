TAP

O ministro das Infraestruturas e Habitação explicou hoje que a intenção de levar o plano de reestruturação da TAP a votação no parlamento tinha como objetivo impedir a repetição do que aconteceu no caso do Novo Banco.

Durante a conferência de apresentação do plano de reestruturação da TAP, Pedro Nuno Santos reconheceu que a sua vontade não foi cumprida.

"Em qualquer organização, conselho editorial, família, empresa, Governo, as pessoas não pensam todas da mesma maneira. Construímos e chegamos a resultados com os diferentes membros desses órgãos, partindo de pontos de partida diferentes. A minha posição era essa, não foi a que ficou, assunto arrumado" vincou, referindo que é "mesmo assim que funciona a democracia".