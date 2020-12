Hong Kong

O Governo britânico disse hoje estar "muito preocupado" após o magnata dos 'media' de Hong Kong Jimmy Lai ter sido acusado sob a lei de segurança nacional por "conluio com potências estrangeiras".

"O Reino Unido continua muito preocupado com a disposição das autoridades de Hong Kong de continuar com os procedimentos legais contra figuras pró-democracia, como Jimmy Lai", disse um porta-voz do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

"Levantamos esta questão junto das autoridades e continuaremos a pressioná-las ao mais alto nível, para que parem de visar as vozes pró-democracia", acrescentou o porta-voz.