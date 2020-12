Covid-19

O presidente da Comissão de Acompanhamento da Luta contra a Pandemia nos Açores, Gustavo Tato Borges, disse hoje que a região deverá estar em condições para iniciar a vacinação contra a covid-19 no início de janeiro.

"Acredito que estaremos em linha com o tempo que o Governo nacional definiu para a vacinação dos grupos de risco e estaremos preparados no início de janeiro para fazer isso", avançou Gustavo Tato Borges, numa conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo.