Actualidade

Dois projetos cinematográficos, do realizador moçambicano Sol de Carvalho e do brasileiro Davi Pretto, vão receber financiamento de um fundo alemão de apoio ao cinema, associado ao Festival de Cinema de Berlim, foi hoje anunciado.

O Berlinale World Cinema Fund, atualmente com uma dotação de 592 mil euros, apoiará o projeto da longa-metragem de ficção "O ancoradouro do tempo", de Sol de Carvalho, com 30 mil euros.

O projeto é uma adaptação do livro "A varanda do Frangipani", de Mia Couto, com argumento coassinado pelo escritor moçambicano, e contará com coprodução entre Moçambique, Angola e Portugal, pela Real Ficção.