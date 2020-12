Actualidade

O Governo cabo-verdiano sublinhou hoje a "grande vitória" do país e da sua diplomacia na simplificação das regras relativas a vistos com o arquipélago, reduzindo as taxas e aumentando o período de validade na União Europeia (UE).

"É uma grande vitória de Cabo Verde, é uma grande vitória da diplomacia cabo-verdiana", comentou o ministro de Estado Fernando, Elísio Freire, na cidade da Praia, à margem do anúncio das medidas apreciadas pelo Conselho de Ministros na quinta-feira.