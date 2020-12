Covid-19

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) garantiu hoje que qualquer autorização para vacinas contra a covid-19 terá "todas as salvaguardas e controlos" a funcionar e que a avaliação continuará depois da entrada em uso.

Num painel público na Internet, vários especialistas da agência reforçaram a ideia de que a rapidez com que as várias vacinas em análise foram desenvolvidas não comprometeu nem as garantias de eficácia nem de segurança que seriam possíveis de dar num processo normal de desenvolvimento de vacinas.

O diretor do departamento de Estratégia de Vacinação e Ameaças Sanitárias Biológicas, Marco Cavaleri, afirmou que o processo de criação, ensaios clínicos e aprovação de uso de uma vacina demora em média cinco a dez anos, mas que a novidade "sem precedentes" em relação às vacinas para a covid-19 foi que os passos "foram dados com o mesmo rigor, com tudo mais comprimido, em paralelo e sem intervalos".