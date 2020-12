TAP

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) "repudia veementemente" a decisão do Governo em suspender os acordos de empresa (AE) na TAP para levar a cabo as medidas previstas no plano de reestruturação da companhia.

Num comunicado, a estrutura diz que, no que diz respeito à suspensão dos AE, "repudia veementemente esta posição", hoje anunciada pelo Governo, acrescentando que "nestes últimos anos os tripulantes de cabine têm vivido com a espada da denúncia do acordo de empresa que aparentemente chega agora através de uma imposição".

Para o SNPVAC "de tudo isto retira-se que as equipas de gestão passam e os trabalhadores ficam para sofrer na pele as más decisões tomadas e serem chamados as pagar os custos dos despojos. A quem gere nenhuma responsabilidade é ou foi assacada", lê-se na mesma nota.