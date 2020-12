Actualidade

A secretária-geral adjunta da ONU para as Operações de Paz, Bintou Keita, disse hoje que a Guiné-Bissau fez progressos "notáveis" na manutenção de uma relativa estabilidade, mas que ainda há um "longo caminho" a percorrer.

"A Guiné-Bissau fez progressos notáveis na reforma e fortalecimento das suas instituições estatais e na manutenção de uma estabilidade relativa", afirmou Bintou Keita.

A secretária-geral adjunta da ONU para as Operações de Paz falava na cerimónia oficial de encerramento do Gabinete Integrado da ONU para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau (Uniogbis), que termina a sua missão no país no próximo dia 31.