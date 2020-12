Covid-19

Os artesãos e as unidades produtivas artesanais com sede em território continental vão dispor de uma medida de apoio excecional para responder à "perda de rendimentos" devido à crise pandémica, segundo uma portaria publicada hoje em Diário da República.

Com o montante máximo de 1.755,24 euros, este apoio excecional é concedido pelo Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP) e financiado por transferências das verbas do Programa de Promoção das Artes e Ofícios que "não foram executadas devido ao cancelamento de feiras e certames e que poderão ser reforçadas para o efeito", lê-se na portaria emitida pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

"A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e vigora até 28 de fevereiro de 2021", de acordo com o diploma publicado.