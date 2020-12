Covid-19

A Itália registou 761 mortes com covid-19 nas últimas 24 horas, número inferior aos 887 de quinta-feira, elevando para 63.387 o total de óbitos desde o início da pandemia de covid-19, segundo o Ministério da Saúde.

No último dia, foram registadas 18.727 novas infeções com o novo coronavírus, em linha com os últimos dias, quando já foram realizados quase 190.000 testes, colocando o índice de casos positivos em relação aos testes em 9,8%.

Apesar do elevado número de óbitos, o número de pacientes internados continua a diminuir, sendo de 28.562 (526 a menos que na quinta-feira), mas 3.265 ainda estão em cuidados intensivos, reduzindo 26 em relação ao dia anterior.