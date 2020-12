Actualidade

Um presépio de grande escala ao ar livre, com 60 figuras animadas e estáticas, está a ser construído na Matoeira, numa iniciativa de elementos da comunidade daquela aldeia da freguesia de Regueira de Pontes, no concelho de Leiria.

Duas dezenas de pessoas deitaram mãos à obra para concretizar um projeto que implicou dois meses de trabalho, num total de mais de 300 horas de dedicação para erigir esta aldeia de Natal, que, além do presépio, conta com uma casa do Pai Natal mecânico, gruta e até um lago artificial.

A iniciativa é da Associação para o Desenvolvimento da Matoeira e do Carril e, segundo a presidente da direção, o presépio "é o maior feito até hoje" na aldeia.