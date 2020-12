Actualidade

O Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), o Governo e a Câmara de Oliveira do Hospital comprometeram-se hoje a desenvolver os esforços necessários para garantir instalações dignas para a escola superior da região da Beira Serra.

"Quem faz bom trabalho deve ser recompensado a fazer cada vez melhor", disse aos jornalistas o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, no final de uma visita à Escola Superior de Tecnologia e Gestão do IPC, situada em Oliveira do Hospital.

Da visita, o governante concluiu que "é óbvio" que é necessário investir em novas instalações e que, todos em conjunto, devem "atrair o financiamento necessário".