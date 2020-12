Actualidade

O piloto português Armindo Araújo (Skoda Fabia R5) sagrou-se hoje campeão nacional de ralis pela sexta vez em virtude da anulação da última prova da temporada, o Rali Casinos do Algarve, sucedendo a Ricardo Teodósio (Skoda Fabia R5).

"Infelizmente, devido ao parecer não favorável por parte das Autoridades de Saúde, alegando o Estado de Emergência causado pela pandemia do novo coronavírus, o Clube Automóvel do Algarve vê-se forçado a cancelar a última prova do Campeonato de Portugal de Ralis, o Rali Casinos do Algarve, previsto para os dias 17, 18 e 19 de dezembro", anunciou hoje a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), em comunicado.

Desta forma, para efeitos de classificação, passam a contar os cinco melhores resultados das seis competições escolhidas.