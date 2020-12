Actualidade

A Venezuela manifestou hoje preocupação pela situação do empresário colombiano Alex Saab e instou o Governo cabo-verdiano a cumprir a ordem do Tribunal da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) para o colocar em prisão domiciliária.

A posição do Governo do Presidente Nicolás Maduro foi manifestada através de um comunicado, divulgado no Twitter pelo ministro das Relações Exteriores venezuelano, Jorge Arreaza, sublinhando que o seu "enviado especial" deve "ter acesso médico de imediato e irrestrito à sua família, a relatórios médicos e legais e consular completos".

"A República Bolivariana da Venezuela manifesta a sua preocupação com o comportamento da República de Cabo Verde com relação à ordem da CEDEAO de 02 de dezembro de 2020, em que decidiu que Cabo Verde deve cumprir imediatamente uma série de medidas que dizem respeito à saúde do cidadão venezuelano Alex Saab", referiu.