Actualidade

O grupo parlamentar do Partido Social Democrata (PSD) quer ouvir o diretor-geral do Património Cultural, Bernardo Alabaça, sobre a destruição de património arqueológico no Alentejo.

Num requerimento de quinta-feira, do deputado Paulo Rios de Oliveira, o PSD salientou que a audição do diretor-geral do Património Cultural surge na sequência das audições parlamentares à diretora regional da Cultura do Alentejo e a Vítor Gonçalves e Ana Catarina Sousa, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a Leonor Rocha, da Universidade de Évora, e à Associação dos Arqueólogos Portugueses.

O requerimento "sobre a desproteção e a destruição sistemáticos dos vestígios arqueológicos na região do Alentejo" vai ser votado na reunião de terça-feira da Comissão de Cultura e Comunicação da Assembleia da República, em Lisboa.