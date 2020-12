Actualidade

(CORREÇÃO DO 2.º PARÁGRAFO) Lisboa, 11 dez 2020 (Lusa) - Os cinemas portugueses acolheram em novembro 108.220 espectadores, menos de metade da assistência registada em outubro, em consequência das medidas do estado de emergência e que levaram à supressão das sessões de cinema à noite.

Os dados estatísticos mensais do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), hoje divulgados, mostram que em outubro tinha havido cerca de 251 mil espectadores nas salas de cinema, resultando em 1,3 milhões de euros de receita de bilheteira, mas os valores desceram para menos de metade em novembro, com 108.220 espectadores e 579 mil euros de bilheteira. (CORRIGE NO SEGUNDO PARÁGRAFO OS VALORES DE BILHETEIRA DE NOVEMBRO QUE SÃO 579 MIL EUROS E NÃO 579 EUROS)

Esta quebra de assistência de um mês para o outro - num ano já de si particularmente penalizador para os exibidores - acontece no período em que o Governo renovou o decreto do estado de emergência em vários concelhos, para conter a covid-19, e que implicou o dever de recolhimento domiciliário e a supressão de várias sessões de cinema à noite.