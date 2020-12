Covid-19

A Comissão Federal para a Proteção contra Riscos Sanitários (Cofepris) do Governo mexicano autorizou hoje o uso de emergência da vacina da Pfizer e BioNTech para prevenir a covid-19, com a vacinação a arrancar este mês.

"É um motivo desde já de esperança", disse o subsecretário para a Prevenção e Promoção da Saúde, Hugo López-Gatell, comentando o anúncio.

Com esta decisão, o México converte-se no quinto país do mundo a dar luz verde ao fármaco, depois do Reino Unido, Bahrein, Canadá e Arábia Saudita, aprovando-a antes dos Estados Unidos, que ainda aguardam a decisão final da Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês).