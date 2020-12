Covid-19

A Índia registou 442 mortos por covid-19 e 30.006 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com os dados do Ministério da Saúde indiano.

Desde o início da pandemia, a Índia contabilizou mais de 9,8 milhões de casos do novo coronavírus (9.826.775), mantendo-se como o segundo país com mais infeções, atrás dos Estados Unidos, que no último balanço contava com mais de 15,8 milhões.

Com 142.628 mortes desde o início da pandemia, a Índia é o terceiro país do mundo com mais óbitos, a seguir aos Estados Unidos e ao Brasil, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins.