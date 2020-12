Actualidade

O parlamento timorense aprovou hoje, na sua votação final e por 44 votos a favor, a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2021, com o maior partido da oposição a ausentar-se na votação.

A proposta de lei, que vai agora ser remetida ao Presidente da República, Francisco Guterres Lú-Olo, para promulgação - o chefe de Estado tem até 30 dias para deliberar -, foi aprovada sem a participação dos 21 deputados do maior partido da oposição, o Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT).

Os deputados do CNRT já se tinham retirado no momento do voto na generalidade em protesto contra o que consideram ser várias ilegalidades cometidas no último ano em Timor-Leste.