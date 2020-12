Actualidade

Pelo menos uma pessoa foi morta e outra ficou ferida após disparos de foguetes em Cabul, em novos ataques na capital afegã, de acordo com o Ministério do Interior.

"Quatro foguetes foram disparados do distrito de Labe Jar de Cabul", disse o porta-voz do ministério, Tariq Arian, precisando que dois projéteis aterraram perto do aeroporto de Cabul.

"Infelizmente uma pessoa foi morta e outra ferida", acrescentou Arian.