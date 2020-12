UE/Presidência

Os ciberataques a infraestruturas críticas da União Europeia (UE) deverão continuar durante a presidência portuguesa do Conselho da UE, prevendo-se também um aumento das ações com motivações geoestratégicas, referem responsáveis à Lusa.

"Existem algumas tendências que se alteraram do ano passado para este ano. Nós vemos que este ano, por via da pandemia, as entidades que estão associadas à prestação de cuidados de saúde - como hospitais ou clínicas - motivaram um grande interesse. Vimos também um grande aumento [do interesse] em entidades ligadas ao setor público e ao setor do ensino", frisa Marco Barros Lourenço, responsável pela Investigação e Inovação na Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação (ENISA, na sigla em inglês), em entrevista à Lusa.

Em março, por exemplo, o hospital universitário de Brno, na República Checa, foi alvo de um ciberataque que obrigou a que os sistemas informáticos fossem desligados, cirurgias urgentes adiadas e doentes em estado crítico transferidos para outros hospitais.