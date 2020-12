Covid-19

A Rússia registou, nas últimas 24 horas, 28.137 novos casos de infeção pela covid-19 e 560 mortes provocadas pela doença, segundo as autoridades locais.

As novas infeções foram detetadas em todas as 85 regiões do país, de acordo com o centro operacional para a gestão da pandemia.

Com este último balanço, o número de casos confirmados no país aumentou para 2.625.848 e o de óbitos para 46.453.