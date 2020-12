Presidenciais

O líder do Partido Democrático Republicano (PDR), Bruno Fialho, desistiu de concorrer às eleições presidenciais de 24 de janeiro de 2021, devido à situação em que o país está "a lutar contra uma pandemia", foi hoje anunciado.

Em comunicado, o dirigente do PDR afirmou que, apesar de ter recolhido as 7.500 assinaturas necessárias, recusa gastar "alguns milhares de euros no circo mediático que serão as próximas eleições", face "às condicionantes que serão impostas" numa "altura em que os portugueses estão a lutar contra uma pandemia" e que já teve "consequências económicas e sociais" desde março.

"Continuar com a candidatura seria deixar de poder olhar-me ao espelho para o resto da minha vida", de acordo com uma afirmação de Bruno Fialho, citada no comunicado do partido.