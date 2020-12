Actualidade

Jorge Jesus está, afinal, preparado para perder jogadores na próxima janela de transferências se isso for "o melhor para o Benfica", assumiu hoje o treinador da equipa de futebol dos 'encarnados'.

Jesus afirmou, na quarta-feira, que não estava preparado para perder jogadores no próximo mês, e sim para receber mais alguns, mas confrontado, durante o lançamento da partida da Taça de Portugal frente ao Vilafranquense, com a necessidade de vender jogadores, referida na sexta-feira por um administrador executivo da SAD benfiquista, mostrou abertura em prol dos interesses do clube.

"Eu estou habituado, ao longo dos seis anos que estive no Benfica, a promover esses jogadores e a que se tivesse de os perder para os interesses coletivos do Benfica, estou preparado para isso, porque tem sido esse o apanágio ao longo dos anos e também da qualidade de quem gere essa área, que é o Dr. Domingos [Soares] de Oliveira", afirmou Jorge Jesus, no Seixal.