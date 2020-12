Actualidade

Paris, 12 dez 2020 (Lusa) - Duas dezenas de cidadãos angolanos manifestaram-se esta tarde junto à Embaixada de Angola em Paris para contestar a morte do manifestante Inocêncio Matos, criticar a atual situação económica no país e pedir o direito de voto para a diáspora.

"Nós estamos em solidariedade com o que se passa em Angola porque são os nossos irmãos e são as nossas famílias. Nós temos sentido as consequências desta desgovernação porque as nossas famílias estão sempre a pedir-nos ajuda e não podemos ficar à vontade porque eles não têm emprego", disse Emanwell Mayassi, organizador do protesto, em declarações à Agência Lusa.

Entre as bandeiras e os cartazes levantados esta tarde na Avenida Foch, na capital francesa, muito emigrantes angolanos lembravam que a situação económica no país, nomeadamente a falta de emprego, os afeta diretamente já que nos últimos anos se tornaram o sustento das suas famílias na terra natal.