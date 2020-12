Covid-19

(CORREÇÃO DO 1.º E 2.º PARÁGRAFO) Vimioso, Bragança, 12 dez 2020 (Lusa) - O número de utentes infetados pelo SARS-CoV-2 no Lar de Argozelo, no concelho de Vimioso, subiu para 23, após a deteção de mais nove casos positivos depois uma nova testagem efetuada na sexta-feira, anunciou hoje a instituição.

Entre os idosos, "temos mais nove novos casos positivos. Os utentes do lar estão todos infetados. A este número juntam-se mais dois funcionários que também testaram positivo para o novo coronavírus, número que sobe para sete casos de infeção" entre o quadro de pessoal, explicou à Lusa António Oliveira, membro da direção daquela instituição do distrito de Bragança.

O responsável, deixou a garantia que todos os utentes "estão estáveis" e que estão a ser acompanhados por um médico e enfermeiros.