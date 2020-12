Actualidade

O Plano de Atividades e Orçamento da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) para 2021 foi hoje aprovado por unanimidade, numa reunião da Assembleia Geral realizada por videoconferência.

O documento orientador da estratégia federativa para o próximo ano alicerça-se num orçamento global de 3,940 milhões de euros, que representa um acréscimo de 3% face ao orçamento aprovado para 2020, antes da retificação na sequência da pandemia.

"Este Plano de Atividades e Orçamento é, forçosamente, marcado pela incerteza em que a pandemia mergulhou o mundo. Mas o seu traço principal é a convicção com que abraçamos os desafios de desenvolvimento das múltiplas esferas do ciclismo. Olhamos para 2021 com o realismo da razão e com otimismo da vontade de recomeçar e crescer", sublinhou o presidente da FPC, citado em comunicado do organismo.