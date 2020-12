Actualidade

O Presidente angolano e líder do MPLA, João Lourenço, disse hoje que o seu país tem hoje "uma melhor apreciação da gravidade" da corrupção e disse que o seu partido "não tem de que se envergonhar" na luta contra este problema.

Durante o seu discurso das comemorações dos 64 anos do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), hoje em Luanda, João Lourenço definiu como principais desafios colocados a Angola a crise económica de 2014, "derivada da baixa significativa das receitas de exportação do petróleo", o alto endividamento externo e os efeitos nefastos da pandemia de covid-19.

"Com as restrições a nível da força de trabalho das unidades produtivas e do comércio e as restrições na mobilidade, assistimos ao aumento do custo de vida e do desemprego, situação que preocupa o MPLA", disse Lourenço, referindo-se ao impacto da crise sanitária em Angola.