Actualidade

O Presidente angolano e líder do MPLA, João Lourenço, disse hoje que este não é ainda o tempo para eleições autárquicas em Angola e prometeu uma profunda renovação do partido no Congresso de 2021.

No discurso de comemorações dos 64 anos do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), hoje em Luanda, João Lourenço acusou alguns partidos e forças da sociedade civil de se posicionarem como se "fossem as únicas interessadas" na realização de eleições autárquicas.

Lourenço recordou que o MPLA, através do seu Grupo Parlamentar, "muito tem contribuído com a aprovação das leis que fazem parte do chamado Pacote Legislativo Autárquico", mas disse que ainda não há condições para realizar eleições autárquicas em Angola.