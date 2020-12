Presidenciais

Os deputados do CDS-PP Telmo Correia, Cecília Meireles e João Almeida e o eurodeputado Nuno Melo, criticaram hoje o mandato do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que a direção propôs apoiar nas eleições de janeiro.

O Conselho Nacional do partido (órgão máximo entre congressos) está reunido através de videoconferência, devido à pandemia, desde manhã, para decidir a posição do CDS nas presidenciais e discutir a situação política e social do país.

Antes da votação, foram vários os conselheiros que apontaram críticas à atuação do Presidente da República durante os últimos cinco anos, e lamentaram que o partido se veja sem alternativa, apesar de alguns terem salientado que não se oporiam à proposta feita pela direção, de voltar a apoiar Marcelo Rebelo de Sousa.