Presidenciais

O CDS-PP decidiu hoje, em reunião extraordinária do Conselho Nacional, apoiar a recandidatura do atual chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, às eleições presidenciais de janeiro, transmitiram à Lusa fontes centristas.

A favor votaram 153 conselheiros e 34 votaram contra, sendo que 28 abstiveram-se, indicaram as mesmas fontes.

A reunião do Conselho Nacional centrista, fechada à comunicação social e que começou com cerca de duas horas de atraso, contou com cerca de 200 participantes e decorreu através de videoconferência, devido à pandemia de covid-19.