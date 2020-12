Presidenciais

O antigo vice-presidente do CDS-PP Adolfo Mesquita Nunes afirmou hoje que não avançou para uma candidatura à Presidência da República porque a direção do partido "fez saber" que o seu nome seria "inaceitável", acusação rejeitada pelo líder.

Falando no Conselho Nacional do CDS-PP de hoje, reunido desde manhã por videoconferência, devido à pandemia, Adolfo Mesquita Nunes começou por assinalar que, "durante largos meses, o partido distanciou-se de Marcelo Rebelo de Sousa", o atual Presidente da República, e que "a direção e o seu presidente fizeram críticas" à atuação do chefe de Estado, tendo concordado "com muitas delas".

"Acho que o CDS, ao fazer esta escolha, estava a caminhar para a apresentação de um candidato próprio [nas eleições presidenciais de janeiro de 2021], porque de facto há muito para criticar no mandato de Marcelo Rebelo de Sousa", acrescentou.