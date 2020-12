Covid-19

O Brasil registou 686 mortos nas últimas 24 horas e superou os 181.000 óbitos devido à covid-19, informou o Ministério da Saúde hoje, dia em que passam nove meses desde o registo da primeira morte.

O total de mortes atribuídas à doença ascende atualmente a 181.123, de acordo com os números inscritos no sítio ´online´ do Ministério da Saúde, segundo os quais foram registados, no mesmo período, 43.900 novos contágios, elevando os casos confirmados a hoje para 6.880.127.

Por outro lado, são registadas 5.969.706 pessoas já recuperadas do coronavírus, enquanto 729.298 continuam sob vigilância médica.