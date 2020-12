Covid-19

O México registou 12.057 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, ultrapassando pelo quinto dia consecutivo a marca das 11 mil infeções, informaram as autoridades de saúde.

Estes são os valores mais elevados desde 05 de outubro, quando se registaram 28.115 infeções, então justificadas com alterações metodológicas que levaram à inclusão de casos mais antigos no balanço diário.

O subsecretário de Prevenção e Promoção da Saúde, Hugo López-Gatell, responsável pela estratégia nacional contra o novo coronavírus, alertou esta semana que o México atravessa "o segundo pico" da pandemia, com um aumento de casos no centro e norte do país.