Actualidade

O deputado e líder da distrital de Lisboa do CDS-PP, João Gonçalves Pereira, criticou a forma como estão a ser preparadas as eleições autárquicas do próximo ano, classificando-a como "uma enorme irresponsabilidade política".

O Conselho Nacional está reunido desde cerca das 11:00 de sábado, em videoconferência, e os conselheiros encontram-se a analisar os resultados eleitorais das eleições nos Açores - onde o CDS passou a integrar o Governo - e a debater a situação política, económica e social do país.

Antes, os conselheiros debruçaram-se sobre as eleições presidenciais e aprovaram a proposta da direção de apoiar a recandidatura do atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.