Venezuela

A Venezuela passa por um momento favorável para a divulgação da língua e cultura portuguesas no país, onde quase 5.500 alunos aprendem oficialmente o idioma, segundo o embaixador de Portugal em Caracas.

"Estamos num momento particularmente favorável à divulgação da nossa língua. Neste momento contamos com cerca de 5.500 alunos de português a nível escolar (ensino oficial)", disse.

Carlos de Sousa Amaro falava à Agência Lusa no final do Primeiro Encontro Virtual de Escritores Lusófonos da Venezuela, que durante cinco dias reuniu sete escritores e intelectuais de diversos países com o público venezuelano e que homenageou o poeta português Fernando Pessoa.